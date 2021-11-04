Мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года

В ФАО отметили, что рост на продукты питания наблюдается третий месяц подряд. Фото: pixabay

В ФАО отметили, что рост на продукты питания наблюдается третий месяц подряд. Фото: pixabay

Цены на продовольствие в мире достигли максимума 2011 года, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В октябре среднее значение Индекса продовольственных цен, который отслеживает колебание мировых цен на продовольствие, выросло до 133,2 пункта — на 3,9% по сравнению с сентябрем.

В ФАО отметили, что рост на продукты питания наблюдается третий месяц подряд. В частности, индекс цен на растительное масло вырос на 9,6%. Это связано с ростом цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масло.

Индекс цен на зерновые увеличился на 3,2%. Сильнее всего это отразилось на пшенице и ячмене. Подобное повышение объясняют сокращением экспорта при активном спросе.

Индекс цен на молочную продукцию вырос до 120,7 пункта. Сильнее всего подорожали обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Медведев заявил, что начался продовольственный кризис, который захватывает весь мир.