«Тяжело и страшно»: Асмус рассказала о госпитализации дочери

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о тяжелой болезни дочери Анастасии от комика Гарика Харламова.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Девочку госпитализировали, актрисе пришлось лечь с ней в больницу, отменив съемки в «Вечернем Урганте», в рекламе, а также репетиции и спектакли в театре.

«Тяжело и страшно, когда дети болеют», — написала звезда.

По словам Асмус, ее дочь подхватила кишечную инфекцию, ее постоянно рвало, а температура не сбивалась.

«Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся», — добавила Асмус.

Напомним, в октябре 2020 года Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно давал время супругам на примирение. Дочь осталась с матерью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей.