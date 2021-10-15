Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей

Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей
Кристина Асмус опубликовала новый пост. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Кристина Асмус познакомила своего тайного возлюбленного с дочкой Настей от юмориста Гарика Харламова.

Звезда опубликовала новый пост в своем Instagram-аккаунте, поставив точку в череде слухов о своей личной жизни. Поводом для такой реакции, судя во всему, стала рекомендация поклонников «найди себе мужика».

Асмус заверила фанатов, что все друзья, родные и многие коллеги знакомы с ее возлюбленным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что личное счастье обрел и бывший муж звезды «Интернов» Гарик Харламов. Он перестал скрывать отношения с Катериной Ковальчук

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