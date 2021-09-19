Гарик Харламов больше не скрывает отношения с Катериной Ковальчук

Гарик Харламов больше не скрывает отношения с Катериной Ковальчук
Харламов и Ковальчук вместе снимались в проекте "Гусар". Фото: скриншот Штыефпкфь

Вчера в «Крокусе Экспо» прошла презентация сети ресторанов Гарика Харламова HOT DOG BULLDOG. На праздник юморист пришел вместе актрисой Катерины Ковальчук.

Артисты выглядели довольно счастливыми. При этом, роман им приписывают уже давно, с того момента как начался сериал «Гусар».

Судя по всему, пара перестала скрывать отношениях. Молодые люди с удовольствием позировали журналистом.

Поклонники отмечают сходство между новой пассией 40-летнего шоумена и его бывшей женой актрисой Кристиной Асмус. У обеих девушек светлы волосы, хрупкое телосложение. Кроме это, у артисток схожий стиль в одежде.

О разводе Гарика Харламова с Асмус стало известно в октябре 2020 года. У бывших супругов есть 6-летняя дочь Анастасия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца.

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