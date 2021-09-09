Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет первенца
Актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка. Фото: скриншот Instagram

Американская актриса Дженнифер Лоуренс совсем скоро станет мамой.

Об этом сообщает издание People.

Звезда «Голодных игр» ждет ребенка от своего супруга, директора художественной галереи Кука Марони, рассказывает представитель звезды.

Более подробной информации пока нет.

Напомним, что Лоуренс вышла замуж за арт-дилера Маруни в октябре 2019 года. Свадьба состоялась в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда. Гостями церемонии стали многие голливудские звезды.

На бракосочетании пригласили порядка 150 гостей. В том числе Эмму Стоун, Николь Риччи, Эшли Олсен, певицу Адель, комика Эми Шумера, Крис Дженнер и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность.

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