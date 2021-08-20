Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность

Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность
Оксана Самойлова намекнула на беременность. Фото: скриншот Instagram

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова намекнула фолловерам на новую беременность. Пользователи сети пребывали в шоке.

У себя в Instagram девушка опубликовала фотографию, на которой она сидит в окружении четверых детей. Подпись, мягко говоря, удивила подписчиков.

«И вопрос дня. Сколько детей на фото?» — намекнула Самойлова.

Однако, изучая изображение, невозможно найти спрятанного в кустах ребенка. Именно это и позволило фанатам думать, что модель вновь ждет ребенка.

В настоящий момент Джиган и его жена воспитывают четверых детей: 10-летнюю Ариэлу, 6-летнюю Лею, 4-летнюю Майю и годовалого Давида. Если шутка все же не шутка, то для семьи это будет пятый ребенок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Моргенштерн купил дом за 100 млн рублей.

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