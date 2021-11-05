Во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта

Во Всеволожском районе задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 4 ноября в Мурино был задержан 31-летний гражданин Казахстана, находящийся в розыске. Он подозревается в том, что в ноябре 2019 года находясь в городе Караганда, путем обмана завладел чужой недвижимостью, причинив ущерб на сумму около семи миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 190 УК республики Казахстан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали основателя крематория и Музея смерти, который обвиняется в систематических взятках. Ему удавалось около года скрываться от следствия.