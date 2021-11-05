В Екатеринбурге кассирша ударила по лицу покупательницу без QR-кода

В Екатеринбурге кассирша ударила по лицу покупательницу без QR-кода
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Екатеринбурге сотрудница супермаркета ударил посетительницу из-за того, что у той не было QR-кода о вакцинации от ковида. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «360».

По предварительным данным, кассирша магазина потребовала у покупательницы предъявить QR-код о прививке для осуществления покупок. Женщина отказалась, объяснив это тем, что в продовольственных магазинах сертификат не нужен. Потом покупательница стала снимать кассиршу на видео, чем сильно разозлила ее.

В результате конфликта сотрудница магазина ударила покупательницу по лицу. Пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилые жители Петербурга смогут получить QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса на бумажном носителе. Об этом вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своем телеграм-канале.

QR-код екатеринбург супермаркет


 

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