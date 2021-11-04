Петербуржцам старше 60 лет выдадут бумажные QR-коды

Жители города старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на Госуслугах, смогут получить QR-код на бумаге. Фото: Gazeta.SPb.ru

Жители города старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на Госуслугах, смогут получить QR-код на бумаге. Фото: Gazeta.SPb.ru

Пожилые жители Петербурга смогут получить QR-код о пройденной вакцинации от коронавируса на бумажном носителе.

Об этом вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, в Северной столице продолжается работа над процедурой введения и использования QR-кодов.

Жители города старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на Госуслугах, смогут получить QR-код на бумаге. Его выдадут сразу после вакцинации в прививочном пункте.

Также пенсионеры смогут предъявить бумажную справку о перенесенном коронавируса или медотвод.

Подтвердить подлинность QR-кода можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным или служебным удостоверением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный допустил продление локдауна после 7 ноября.