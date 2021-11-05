Глава МИД Австрии заявил, что «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что проект «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте «Северный поток — 2″ способствует энергетической безопасности», — приводит его словам РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».