Глава МИД Австрии заявил, что «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности

Глава МИД Австрии заявил, что &#171;Северный поток — 2&#187; способствует энергетической безопасности
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил, что проект «Северный поток — 2» способствует энергетической безопасности Европы.

«Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте «Северный поток — 2″ способствует энергетической безопасности», — приводит его словам РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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