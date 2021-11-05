«Яндекс.Еда» в период нерабочих дней массово отключает от доставки петербургский общепит

В период нерабочих дней сервис «Яндекс.Еда» начал отключать от доставки заведения общественного питания в Северной столице. По словам рестораторов, из-за этого их выручка падает почти в два раза.

Заведения общественного питания теряют деньги из-за отключения их от функции доставки на «Яндекс.Еде». «Деловой Петербург» поговорил с петербургскими рестораторами и выяснил, что отключенные от сервиса заведения получают письма, в которых говорится о подозрительной активности, связанной с заказами из ресторанов.