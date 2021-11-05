«Яндекс.Еда» в период нерабочих дней массово отключает от доставки петербургский общепит

В период нерабочих дней сервис «Яндекс.Еда» начал отключать от доставки заведения общественного питания в Северной столице. По словам рестораторов, из-за этого их выручка падает почти в два раза.
Заведения общественного питания теряют деньги из-за отключения их от функции доставки на «Яндекс.Еде». «Деловой Петербург» поговорил с петербургскими рестораторами и выяснил, что отключенные от сервиса заведения получают письма, в которых говорится о подозрительной активности, связанной с заказами из ресторанов.
«Нас в одностороннем порядке «Яндекс» отключил от платформы позавчера без каких бы то ни было предупреждений», — заявила операционный директор доставки заведений «Меню-Авеню», «Кушать подано» и «Маленький Мук» Виктория Лебедева.
Рестораторы обеспокоены, так как сервис приносит компании около 85% всей выручки.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что пешие и автомобильные курьеры одинаково недовольны некоторыми условиями. Петербургские курьеры сервиса по доставке продуктов Delivery Club объявили забастовку после введения новых правил. По их мнению, руководство должно обратить проблему и улучшить условия труда сотрудников.