«Яндекс.Еда» в период нерабочих дней массово отключает от доставки петербургский общепит

&#171;Яндекс.Еда&#187; в период нерабочих дней массово отключает от доставки петербургский общепит
"Яндекс.Еда" в период нерабочих дней массово отключают от доставки петербургский общепит. Фото: Subway

В период нерабочих дней сервис «Яндекс.Еда» начал отключать от доставки заведения общественного питания в Северной столице. По словам рестораторов, из-за этого их выручка падает почти в два раза.

Заведения общественного питания теряют деньги из-за отключения их от функции доставки на «Яндекс.Еде». «Деловой Петербург» поговорил с петербургскими рестораторами и выяснил, что отключенные от сервиса заведения получают письма, в которых говорится о подозрительной активности, связанной с заказами из ресторанов.

Для проведения проверки работы заведения предпринимателей просят подтвердить факт активности фотографиями ресторана снаружи и внутри, снимками меню и уведомлением Роспотребнадзора о начале работы заведения.

«Нас в одностороннем порядке «Яндекс» отключил от платформы позавчера без каких бы то ни было предупреждений», — заявила операционный директор доставки заведений «Меню-Авеню», «Кушать подано» и «Маленький Мук» Виктория Лебедева.

Рестораторы обеспокоены, так как сервис приносит компании около 85% всей выручки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пешие и автомобильные курьеры одинаково недовольны некоторыми условиями. Петербургские курьеры сервиса по доставке продуктов Delivery Club объявили забастовку после введения новых правил. По их мнению, руководство должно обратить проблему и улучшить условия труда сотрудников.

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