В Петербурге развернули 9 488 коек для больных COVID-19 и пневмонией

В Петербурге развернули 9 488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербурге развернули 9 488 коек для больных COVID-19 и пневмонией. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Петербургские больницы продолжается наплыв пациентов. На сегодняшний день развернули уже 9 488 коек для больных коронавирусом и пневмонией.

Еще 34% коек в Петербурге остаются свободными. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Больных пневмонией и коронавирусом в городе принимают 18 стационаров. На сегодняшний день в них остаются 7 959 пациентов. В реанимации находятся 742 человека. К аппарату ИВЛ на настоящий момент подключены 373 пациента. На амбулаторном лечении числятся 39 909 горожан, более 37 тысяч получают бесплатную терапию на дому. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,93 при норме не более 1.

Горожанам неоднократной напоминают о вакцинации. В городе действуют 177 прививочных пунктов. Полный цикл вакцинации закончило 1 927 103 человека. Еще 738 тысяч вакцин остается в запасе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге заканчиваются талоны на первичную вакцинацию. Сейчас запись во многие поликлиники на первичную вакцинацию доступна только на вторую половину ноября.