В Петербурге наблюдается дефицит талонов на первичную вакцинацию

В Санкт-Петербурге заканчиваются талоны на первичную вакцинацию. По последним данным, запись доступна только на вторую половину ноября.

По данным портала «Здоровье петербуржца» стало известно, что в Петербурге заканчиваются талоны на первичную вакцинацию от коронавируса. В шести наиболее крупных районах города Московском, Кировском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Выборгском и Красносельском в большинстве случаев осталась запись только на вторую половину ноября.

В Московском районе на пять пунктов вакцинации обнаружился только один талон на первичную вакцинацию, в остальных поликлиниках талоны активны только во второй половине ноября. В Кировском районе во всех восьми пунктах вакцинации нет онлайн-запись на ближайшие дни, несколько талонов есть на 11 ноября, но дальше можно будет записаться не раньше 17 ноября.

Похожая ситуация встречается во Фрунзенском, Выборгском и Красносельском районах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вакцинация от коронавируса первым компонентом в России проведена 60 004 358 раз, полностью привилось 57 256 745 раз. По последним данным, в стране с начала пандемии выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах.