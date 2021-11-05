В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз

В России вакцинацию полного цикла от ковида провели почти 60 миллион раз
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Вакцинация от ковида первым компонентом в России проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла – 57 256 745 раз», — говорится в сообщении.

По последним данным, в России с начала пандемии выявлено 8 714 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что члены Европейского медицинского агентства и Всемирной организации здравоохранения не уделяют внимание успехам прививочной кампании препаратом «Спутник V».

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