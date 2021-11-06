У ЖК «Цветной город» водитель сбил женщину и скрылся

У ЖК «Цветной город» водитель сбил женщину и скрылся
Водитель разыскивается. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

У пешехода диагностировали переломы.

У ЖК «Цветной город» вечером 5 ноября произошла жесткая авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на переходном переходе по Муринской дороге. Там неизвестный сбил женщину, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с переломами, а второго участника ДТП разыскивают.

Женщина рассказала, что не поняла, как все случилось, так как было темно, а машина ехала на большой скорости. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем.

дтп новости СПб цветной город


 

Новости партнеров
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Десять лет без МС Вспышкина: каким был первый диджей России и Петербурга
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У ЖК «Цветной город» водитель сбил женщину и скрылся
Росгвардейцы задержали мужчину во время ограбления частного дома в Новоселье
Врач предупреждает: после коронавируса может долго держаться высокая температура
Напавший на отца с ребенком в Новой Москве опроверг применение ножа
Пьяный мужчина из Тихвина звонил в полицию и сыпал угрозами
Жертвами коронавируса за сутки стали 86 петербуржцев
В давке на музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек
Вход в ЦПКиО сделали бесплатным на день из-за дождя