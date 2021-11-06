У ЖК «Цветной город» водитель сбил женщину и скрылся

У пешехода диагностировали переломы.

У ЖК «Цветной город» вечером 5 ноября произошла жесткая авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на переходном переходе по Муринской дороге. Там неизвестный сбил женщину, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали с переломами, а второго участника ДТП разыскивают.

Женщина рассказала, что не поняла, как все случилось, так как было темно, а машина ехала на большой скорости. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем.