В Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения оборудования дамбы на 24 млн

Фигурантами стали водители двух большегрузов, которые проигнорировали разрешенную высоту для следования.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения оборудования в автомобильном тоннеле. Из-за невнимательности водителей двух большегрузов из строя вышли светофоры и камеры видеонаблюдения на круглую сумму – правда, пока непонятно, на какую именно. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 3 ноября. Водители двух большегрузов проигнорировали разрешенную высоту для следования и проехала в тоннель. Там они повредили оборудование на крупную сумму. В ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» сообщили, что сумма ущерба составила 24 миллиона рублей, а в полиции назвали другую цифру – 250 тысяч рублей.

На данный момент установлена личность одного из водителей. Он задержан и доставлен в отдел полиции, где составили административный протокол по статье 12.27.2 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Другой водитель разыскивает – он станет фигурантом уголовного дело по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что грузовики, устроившие ДТП на 24 млн в тоннеле дамбы, заблокированы в Кронштадте.