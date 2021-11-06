24 млн или 250 тысяч ущерба? В Дирекции КЗС прояснили ситуацию с повреждением оборудования

В СМИ появилась противоречивая информация о том, насколько серьезный ущерб был нанесен имуществу дамбы.

В Дирекции КЗС сегодня, 6 ноября, прояснили ситуацию с повреждением дорогостоящего оборудования дамбы после того, как два водителя большегрузов проигнорировали разрешенную высоту для следования. Дело в том, что в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила данные об ущербе, оцениваемом в 250 тысяч рублей, в то время как дамба изначально назвала цифру куда более впечатляющую.

На не состыковку в том числе обратила внимание Gazeta.SPb. На вопрос корреспондента об причиненном ущербе, в Дирекции КЗС заверили, что сумма остается неизменной и в несколько раз превышает ту, что озвучили в правоохранительных органах.

Позже в Instagram-аккаунте дамбы появился пост на эту тему.

«По данному факту составлен Акт о повреждении имущества от 03.11.2021. Сумма ущерба составляет 23 952 000 рублей. Данный акт, соответствующие документы и заявление были переданы в органы внутренних дел»,

— говорится в сообщении.

В комментариях Дирекция КЗС также объяснила, откуда взялись такие шокирующие суммы.

«Промышленное оборудование иностранного производства, работающее в агрессивной среде, стоит недёшево»,

— ответили в официальном аккаунте.

Напоминаем, что инцидент произошел 3 ноября. Водители, несмотря на предупреждающие знаки, проехали на слишком высоких большегрузах в тоннель и повредили камеры и светофоры. В результате был задержан один водитель, второй разыскивается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения оборудования дамбы на 24 млн.