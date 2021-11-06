В Татарстане запретят проезд в общественном транспорте без QR-кода

В Татарстане запретят проезд в общественном транспорте без QR-кода
Новые ограничения в связи с COVID-19 планируется ввести в Татарстане. Фото: pixabay.com

Воспользоваться своими транспортными картами в ближайшее время не смогут определённые категории граждан Татарстана.

Такое решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

Через две недели в Татарстане для проезда в общественном транспорте будет требоваться QR-код. Такие ограничения пришлось ввести в связи с высокой угрозой жизни и здоровья местных жителей.

Приостановят транспортные карты для лиц старше 60 лет. При этом, для совершеннолетних граждан транспорт будет доступен лишь при предъявлении QR-кода или справки о медотводе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Екатеринбурге сотрудница супермаркета ударила посетительницу из-за того, что у той не было QR-кода о вакцинации от коронавируса.

QR-код коронавирус общественный транспорт татарстан


 

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