Диетолог назвала продукт, который подойдет для перекуса при язве и гастрите

Диетолог назвала продукт, который подойдет для перекуса при язве и гастрите
Кисель обладает высокими питательными свойствами и оптимальной калорийностью. Фото: pixabay

Кисель отлично подходит в качестве перекуса для людей с гастритом и язвой желудка, заявила диетолог Татьяна Иванникова.

По ее словам, продукт полезен своей питательностью и калорийностью. При его употреблении меньшее количество холестерина попадает в кровь, поскольку напиток замедляет всасывание жиров.

Как сообщили «РИА Новости», диетолог добавила, что при этом напиток подойдет не всем. В продукте содержится большое количество углеводов, из-за чего людям с сахарным диабетом следует употреблять его с особой осторожностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помидоры способны дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19. Лучше всего выбирать южные помидоры, имеющие насыщенный цвет и аромат.

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