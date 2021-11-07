Диетолог назвала продукт, который подойдет для перекуса при язве и гастрите

Кисель отлично подходит в качестве перекуса для людей с гастритом и язвой желудка, заявила диетолог Татьяна Иванникова.

По ее словам, продукт полезен своей питательностью и калорийностью. При его употреблении меньшее количество холестерина попадает в кровь, поскольку напиток замедляет всасывание жиров.

Как сообщили «РИА Новости», диетолог добавила, что при этом напиток подойдет не всем. В продукте содержится большое количество углеводов, из-за чего людям с сахарным диабетом следует употреблять его с особой осторожностью.

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