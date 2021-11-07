Диетолог назвала овощ, стимулирующий иммунитет в сезон ОРВИ

Помидоры способны дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

Она рассказала, что ликопин, содержащийся в красных плодах, активизирует защитные клетки иммунитета, а также защищает организм от свободных радикалов, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, эти овощи содержат витамин С.

Диетолог отметила в интервью радио Sputnik, что больше всего антиоксидантов содержится в южных помидорах, имеющих насыщенный цвет и аромат. При этом он сохраняется и после термической обработки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог назвал овощи, снижающие уровень стресса. Плохое настроение может появиться из-за нехватки хрома в организме.