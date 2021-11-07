Появились новые подробности трагедии на съемках «Раста»

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Алек Болдуин будто бы повторил судьбу своего персонажа. Фото: скриншот Instagram @alecbaldwininsta

Люди, работавшие над вестерном «Раст», на съемках которого произошла трагедия, не умели обращаться с оружием. Об этом сообщает телеканал Fox New со ссылкой на источники близкие к съемочной группе.

Источники назвали навыки обращения с оружием съемочной группой «зелеными».

Телеканал описывает снимок, сделанный на съемочной площадке. На фото запечатлены распоряжавшаяся оружием 24-летняя Ханна Гутьеррес и две женщины, которые держат в руках пару винтовок и револьвер. При этом ствол винтовки Гутьеррес Рид упирается в живот женщины, которая стояла напротив.

«Для [малобюджетного производства] нормально иметь неопытных людей, но они не должны быть начальниками отделов или не должны работать с огнестрельным оружием», — заявил оператор вестерна Лейн Лупер.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.