Суд арестовал всех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

Суд арестовал всех обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мужчины уверяют, что не хотели никого убивать. Фото: pixabay

Они пробудут под стражей до 5 января 2022 года.

Сегодня, 7 ноября, суд арестовал четверых обвиняемых по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Они отправятся за решетку на срок до 5 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Новых Ватутинках 4 ноября. По непонятной причине четверо молодых людей в возрасте от 17 до 21 года набросились на местного жителя с маленьким ребенком. Момент нападения был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Обвиняемые не отрицают своей вины, но уверяют, что не собирались никого убивать. Напоминаем, что изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но позже его переквалифицировали на статью о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.

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