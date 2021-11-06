В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве

В МВД уточнили данные о подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве
Инцидент произошел в микрорайоне Новые Ватутинки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Выяснилось, что все четверо подозреваемых уроженцы Закавказья. Трое из них имеют гражданство РФ.

Об этом рассказал заместитель начальника УВД по ТиНАО Алексей Ломанчук.

Оказалось, что трое из четверых мужчин, задержанных за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве, россияне. Еще один — уроженец ближнего зарубежья.

Вся компания задержана. Подозреваемые 2000, 2002 и 2003 годов рождения.

При этом Московский глав отметил для «РИА Новости», что все подозреваемые родились в одном из государств Закавказья, однако позднее трое получили российское гражданство.

Напомним, ранее сообщалось, что все фигуранты дела приехали из Оренбурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве.

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