Полиция нашла мужчину с ребенком, на которого напали в Новой Москве

Полиция возбудила уголовно дело по статье о хулиганстве после нападения неизвестных на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве.

«Следственной частью УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Полицейскими реализуется весь необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание злоумышленников», — сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

Мужчина на которого совершено нападение, уже установлен, пишет ТАСС.

Напомним, в районе Ватутинки в Новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком. Ему на помощь пришли очевидцы, а ребенок успел убежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.