Жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник

Жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Во вторник, 9 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -2…-4 градуса, днем температура воздуха будет на уровне 0…+2 градусов.

На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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