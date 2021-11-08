Жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник

Во вторник, 9 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
Обойдется без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный, западный умеренный.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -2…-4 градуса, днем температура воздуха будет на уровне 0…+2 градусов.
На дорогах местами гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.
Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!