Врач перечислил болезни, дающие в сочетании с коронавирусом опасный эффект

Врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что сочетание коронавируса с некоторыми заболеваниями очень опасно.

«Есть такая болезнь — идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), когда у людей в возрасте 70 лет и старше внезапно запускаются элементы преждевременного старения. Это приводит к тому, что легкие «сморщиваются». На фоне коронавируса запускаются ровно такие же процессы в легком», — приводит его слова «радио Sputnik».

Он отметил, что также существует хроническая обструктивная болезнь легких, проявляющаяся из-за курения табака, которая тоже «старит» легкие. По словам врача, вместе с ковидом эта болезнь действует как «атомная бомба».

С начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию. Отмечается, что ежедневно через одну поликлинику проходят до 700 человек, которые прививаются впервые.