АБН собирает бизнес Петербурга на 20-летний юбилей

Агентство бизнес новостей анонсировало на 25 ноября конференцию «Трансформация бизнеса в России за 20 лет, 2001-2021». К участия в мероприятии приглашены представители власти, собственники и владельцы компаний, топ-менеджмент, профильные ассоциации и представители СМИ.

Как сообщают организаторы, деловая часть мероприятия пройдет в формате дискуссии, на которой будут подведены итоги 20 последних лет российского бизнеса по различным отраслям. В ходе первой сессии в фокусе спикеров окажутся инвестиционный климат Петербурга, развитие туристического и строительного рынков, реформа здравоохранения и рынок частной медицины. Эксперты и собственники также обсудят эволюцию российского ритейла, новые подходы в автопроме, революцию в телекоме, будущее малого и среднего бизнеса в стране. После кофе-брейка диалог будет строиться уже вокруг цифровой трансформации бизнеса и историях успеха предпринимателей.

Вторая сессия будет посвящена историям успеха по трансформации бизнеса из офлайна в онлайн. Среди прочего на ней будет обсуждаться автоматизация бизнес-процессов и инновационные технологии. Особое внимание организаторы обещают уделить тем кейсам, внедрение которых позволило оптимизировать бизнес и улучшить финансовые результаты компаний.

«Задача АБН были и будут неизменны — публикации о проблемах бизнеса и путях их решения, информационная помощь предпринимателям во взаимоотношениях с властью, освещение новых правил игры, материалы о стартапах и их будущем», — прокомментировал предстоящее мероприятие генеральный директор Агентства Бизнес Новостей Алексей Дементьев.

К участию в первую сессию приглашены вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, председатель городского комитета по инвестициям Роман Голованов, глава комитета по развитию туризма Сергей Корнееви уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов. За бизнес на встрече будут говорить первые лица целого ряда российских и международных компаний: Borenius, Качкин и партнеры, Kelly Services, Ancor, Меди, Медика, Эталон, ЛСР, Setl City, Hyundai, Nissan, X5 Retail Group, Лента, ОКЕЙ, 220 Вольт, МТС, МЕГАФОН, Ростелеком, Корпорация МСП.

Мнение экспертного сообщества на конференции АБН также обещают представить максимально широко. Своим взглядом на «Трансформацию бизнеса в России за 20 лет» поделятся представители СМИ, юридических и IT – компаний, аудиторы, аналитики, профильные ассоциации и союзы.

По окончании деловой части состоится праздничный фуршет по случаю двадцатилетия Агентства Бизнес Новостей. Как подчеркнул Алексей Дементьев, АБН было создано как частное издание и продолжает им оставаться до сих пор, хотя медиаполе в России и Петербурге за два десятилетия изменилось кардинально.

«У многих действительно сложилась такая картина мира, в которой СМИ или принадлежат государству, или полностью зависят от некоего бенефициара, диктующего редакции свои темы и условия. Не скрою, что в нашем городе так и есть, в Петербурге присутствуют «карманные» издания, созданные бизнес-группами для атак на конкурентов. Но АБН все свои годы существования было независимым агентством, для которого медиабизнес — это действительно бизнес, где прибыль основана не на заказных материалах», — заявил гендиректор АБН.

Принять участие в конференции «Трансформация бизнеса в России за 20 лет, 2001-2021» можно бесплатно при условии обязательной регистрации. Предварительную программу мероприятия можно посмотреть по ссылке.