Уборочная техника готовится к ночным заморозкам в Петербурге

Уборочная техника готовится к ночным заморозкам в Петербурге
Дорожные службы готовятся к гололедице. Фото: Baltphоto/Валентин Егоршин

В Петербурге на дежурство вывели уборочную технику, чтобы обеспечить безопасность на дорогах при ночных заморозках.

Как сообщили в городском комитете по благоустройству, в ближайшие часы в Северной столице ожидаются заморозки, температура воздуха опустится ниже нуля. После дождей на дорогах может образоваться гололедица, поэтому дорожникам поручили заранее обработать проезжую часть и тротуары противогололедными материалами.

Кроме того, этим вечером дорожную технику направили на дежурство у особо опасным участкам. При необходимости нужно будет дополнительно обработать поверхность мостов, путепроводов, набережных, подъемов и спусков. Всего в городе насчитывается 126 таких участков, на них будут дежурить 128 единиц техники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник.

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