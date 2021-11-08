В Ленобласти продлили коронавирусные ограничения

В Ленинградской области правительство решило продлить действующие ограничения по коронавирусной инфекции.
Изменения в «антиковидное» постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.
Согласно документу, в Ленобласти продлевается запрет на работу ночных заведений и проведение массовых мероприятий. По-прежнему запрещено проводить дискотеки и концерты.
Кроме того, власти с сегодняшнего дня перевели Подпорожский и Лодейнопольский районы в «красную» зону.
Сейчас в «красной зоне» находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы.
В «желтой» зоне остаются Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения.