В Ленобласти продлили коронавирусные ограничения

В Ленобласти продлили коронавирусные ограничения
В следующем году Изменения в "антиковидное" постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: администрация Ленобласти

В Ленинградской области правительство решило продлить действующие ограничения по коронавирусной инфекции.

Изменения в «антиковидное» постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

Согласно документу, в Ленобласти продлевается запрет на работу ночных заведений и проведение массовых мероприятий. По-прежнему запрещено проводить дискотеки и концерты.

Кроме того, власти с сегодняшнего дня перевели Подпорожский и Лодейнопольский районы в «красную» зону.

Сейчас в «красной зоне» находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский, Выборгский, Подпорожский, Лодейнопольский районы.

В «желтой» зоне остаются Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский и Волховский районы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения.

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