В Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения

В Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения
Дрозденко ввел новые ковид-ограничения в Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

В Ленинградской области власти запретили работу организаций дополнительного образования в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующие изменения в коронавирусное постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Об этом стало известно сегодня, 29 октября.

В документе говорится, что в период локдауна на территории Ленобласти запрещается работа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе в домах культуры.

Новые ковид-ограничения вступают в силу с даты опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества. Такое развитие событий допустил председатель ЗакСобрания Александр Бельский. По его словам, новые ковид-ограничения могут продлить, если в городе не улучшится эпидемиологическая ситуация по COVID-19.

коронавирусные ограничения ленобласть локдаун нерабочие дни


 

Новости партнеров
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
В Альфе-банке молчат о скандале с участием своего директора по работе с молодежью Моргенштерна
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Утка со стрелой в голове снова явилась петербуржцам и просила у них хлеб
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения
Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году
В Смольном уточнили, какой бизнес сможет работать в локдаун
В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов
Неудавшегося вора задержали за угрозу зарезать администратора магазина в ...
Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» во вторник
В Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества