В Ленобласти ввели дополнительные коронавирусные ограничения

В Ленинградской области власти запретили работу организаций дополнительного образования в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Соответствующие изменения в коронавирусное постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Об этом стало известно сегодня, 29 октября.

В документе говорится, что в период локдауна на территории Ленобласти запрещается работа организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования, в том числе в домах культуры.

Новые ковид-ограничения вступают в силу с даты опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества. Такое развитие событий допустил председатель ЗакСобрания Александр Бельский. По его словам, новые ковид-ограничения могут продлить, если в городе не улучшится эпидемиологическая ситуация по COVID-19.