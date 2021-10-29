В Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества

Введенные в Петербурге коронавирусные ограничения могут продлить до рождественских праздников. Такое развитие событий допустил председатель ЗакСобрания Александр Бельский.

По словам Бельского, новые ковид-ограничения могут сохранить до Рождества, если в городе не улучшится эпидемиологическая ситуация по COVID-19. Причиной новой вспышки заболеваемости может стать наплыв туристов в Северную столицу в ноябрьские праздники. Несмотря на закрытие многих развлекательных мест, в отелях Петербурга выросло число бронирований номеров. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Нельзя исключать того, что ограничения сохранятся. История будет как в прошлый Новый год и рождественские праздники, если ситуация не улучшится», — подчеркнул спикер ЗакСа.

Бельский добавил, что рост заболеваемости и смертности можно остановить высоким уровнем вакцинации. Он привел в пример Норвегию, где привились 90% населения.

«Там сейчас заболеваемость полтора землекопа. Все честно, чудес не бывает», — заключил глава парламента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге введут дополнительные COVID-ограничения с 8 ноября.