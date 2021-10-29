В Петербурге введут дополнительные COVID-ограничения с 8 ноября

В Петербурге с 8 ноября введут ограничения на работу ряда общественных мест. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Так, сразу после нерабочих дней предприятия общепита, цирки, кинотеатры, культурные учреждения, аквапарки, зоопарки, катки и аттракционы могут работать до 23:00.

Согласно постановлению губернатора города Александра Беглова, в ночное время деятельность этих организаций запрещена.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после нерабочих дней петербургские школы могут перевести на дистанционку.