После нерабочих дней петербургские школы могут перевести на дистанционку

Оптимистичный вариант предполагает, что дети все-таки сядут за парты после локдауна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Оптимистичный вариант предполагает, что дети все-таки сядут за парты после локдауна. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

После каникул учеников петербургских школ могут перевести на дистанционное обучение. Такой вариант допустил губернатор Александр Беглов.

Каникулы в учебных заведениях официально продлятся до 3 ноября, а 8 числа дети должны вернуться к учебе. По словам градоначальника, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Губернатор города отметил в эфире телеканала «78», что в правительстве сейчас рассматривают различные варианты развития событий. В оптимистичном случае – учащиеся вернутся к занятиям в очном формате.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится локдаун. В городе будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости, а также парикмахерские.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Высшая школа экономики в Петербурге переходит на дистанционный режим. Меры предосторожности вводятся из-за увеличения числа коронавирусных больных.