Петербуржец отсудил у бывшей машину стоимостью почти миллион рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с бывшей девушки петербуржца почти миллион рублей в пользу бывшего возлюбленного.

Как выяснилось бывшая пара не поделила деньги, которые ушли на покупку автомобиля , который сейчас находится в распоряжении девушки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В сентябре 2020 года истец заключил договор поставки Lada Largus и в счет оплаты автомобиля заплатил 963 тысячи рублей. Деньги в автосалон внес мужчина, и в документах значилось, что сумма направляется для покупки машины для девушки. Петербуржец потребовал вернуть 963 тысячи рублей, потраченные на машину, еще 106 тысяч — проценты по кредиту и еще в 71 тысячу мужчина оценил удорожание машины.

Сама же ответчица утверждала, что сама внесла деньги за автомобиль, но доказать это не смогла. После этого она заявила, что деньги ей подарил бывший возлюбленный. Однако по решению суда было принято взыскать с женщины 962 тысячи рублей, а также расходы по оплате пошлины в размере 12,8 тысячи рублей, так как нигде в документах не было сказано, что деньги передаются девушке безвозмездно.

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