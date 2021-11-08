Алексей Фиников: «Северный поток-2» готов к запуску

Алексей Фиников: &#171;Северный поток-2&#187; готов к запуску
"Северный поток -2" готов к запуску. Фото: Nord Stream 2 AG

По словам заместителя начальника департамента «Газпрома» Алексея Финикова, газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску.

На закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску. Об этом сообщает ТАСС.

«Газопровод «Северный поток — 2″ завершен и готов к запуску», — уточнил заместитель начальника департамента «Газпрома».

По словам топ-менеджера газового холдинга, первую нитку газопровода уже заполнили техническим газом, вторая же нитка пока находится в процессе подготовки к заполнению. Однако, он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Соединенные Штаты должны нарастить влияние в Средиземном море в ответ на международные успехи России с «Северным потоком — 2». Американские политические обозреватели предположение, что строительство газопровода может ослабить НАТО из-за зависимости европейских стран от российского газа.

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