Подрядчик систем безопасности «Газпром Арены» объявлен в международный розыск

Подрядчик систем безопасности «Газпром Арены» объявлен в международный розыск
"Газпром Арена". Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Генеральный подрядчик, занимающийся системой безопасности стадиона «Газпром Арены» объявил в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Организатор ООО «Группа компаний «Охрана»» Алексея Кобыща, поставляющего системы безопасности для стадиона в Петербурге, обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах.

Кобыща теперь в международном розыске. Следствие будет просить для предпринимателя заочного ареста в одном из судов Москвы.

Стоит отметить, что в прошлом году «Охрана» заработала порядка 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Данная организация создает комплексы инженерно-технических средств охраны и производит средства защиты от террористов.

Примерно в 15:00 станет известна мера пресечения для Алексея Кобыща.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам заместителя начальника департамента «Газпрома» Алексея Финикова, газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску.

Газпром Арена международный розыск новости СПб система безопасности


 

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