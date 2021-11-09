Петербуржцам рассказали, где можно привиться «Спутником Лайт»

Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о прививочных пунктах, в которых можно получить вакцину «Спутник Лайт».

Так, однокомпонентную прививку можно сделать в 72 медицинских учреждениях в различных районах города.

Среди них: СПб ГБУЗ «Николаевская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница №40», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111», СПб ГМУ им.И.П.Павлова «Городская поликлиника №31», ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава Росии, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №100 Невского района Санкт-Петербурга».

Полный список можно найти на официальном сайте Комздрава.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее советуют делать тем, кто уже переболел новой COVID-19 или при ревакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 2 680 новых случаев заражения коронавирусом, в статистику смертности от нового вируса в городе вошло 88 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 24 640 жителей Петербурга.