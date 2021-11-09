В Петербурге зафиксировано 2680 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 2680 новых случаев коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2680 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

В России за сутки зафиксировано 39 160 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 211 летальных исходов. При этом 32 036 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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