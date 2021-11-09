В Москве отклонили первый в России судебный иск о возврате биткоинов

Суд в Москве отклонил первый в России иск об истребовании из незаконного владения 16,6 биткоина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Бориса Башилова, представляющего интересы истца. По его словам, его доверитель в 2018 году на правах доверительного перевел управления на криптокошелек своего знакомого свои 16,6 биткоина, которые на тот момент оценивались почти в 45 млн рублей. Мужчины договорились на словах, что за пять месяцев тот инвестирует их, а затем вернет обратно, оставив себе 20% прибыли.

Однако спустя пять месяцев знакомый криптовалюту не вернул, объяснив, что утратил ее.

В итоге москвич сначала обратился в суд с досудебной претензией, а потом подал иск. В 2018 году еще не было соответствующего законодательства, но вскоре вопрос криптовалют был урегулирован, ее признали имуществом.

Адвокат сообщил, что по итогу заседания судья решила отклонить иск. Он заявил, что собирается обжаловать судебное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что цена криптовалюты по мотивам «Игры в кальмара» обвалилась до нуля.