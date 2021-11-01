Цена криптовалюты по мотивам «Игры в кальмара» обвалилась до нуля

Цена криптовалюты по мотивам &#171;Игры в кальмара&#187; обвалилась до нуля
Криптовалюту Squid выпустили создатели сериала для онлайн-турнира по мотивам шоу. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Стоимость криптовалюты Squid, созданной по мотивам южнокорейского сериала «Игра в Кальмара», взлетела до $2,8 тысячи и обвалилась до почти нуля всего за сутки.

По данным портала CoinMarketCap, на прошлой неделе цена криптовалюты увеличилась примерно в 70 раз: днем 27 октября один токен стоил $0,06, а к середине дня 1 ноября валюта выросла в цене до $2,8 тысячи, после чего обвалилась на 99,9%. Сейчас криптомонету можно приобрести за $0,003574.

Криптовалюту Squid выпустили создатели сериала для онлайн-турнира по мотивам шоу. По правилам игры, для участия в каждом из шести раундов игроки должны были заплатить определенное количество токенов. По завершению испытаний средства собирались распределить между создателями и победителем в пропорциях 10 на 90.

Сейчас социальные сети проекта и его сайт недоступны. Криптовалюту при этом приобрели более 40 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тайваньская порностудия сняла «взрослую» версию «Игры в кальмара».

Squid игра в кальмара криптовалюта


 

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