Тайваньская порностудия сняла «взрослую» версию «Игры в кальмара»

Тайваньская порностудия сняла собственный фильм по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара».
На данный момент съемки уже закончены. В пародии на популярную ленту можно увидеть, какие изменения претерпели смертельные игры из оригинального сериала.
Главные атрибуты, кричащие об отсылке к сериалу, на месте: зеленые костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками и прочее.
Сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом Netflix за всю историю сервиса. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Они должны пройти шесть детских игр, чтобы выиграть деньги. Все проигравшие не выживают.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Екатеринбурге блогер устроил настоящую «Игру в кальмара».