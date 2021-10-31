Тайваньская порностудия сняла «взрослую» версию «Игры в кальмара»

"Игра в кальмара" продолжает будоражить умы зрителей. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

"Игра в кальмара" продолжает будоражить умы зрителей. Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"

Тайваньская порностудия сняла собственный фильм по мотивам сериала Netflix «Игра в кальмара».

На данный момент съемки уже закончены. В пародии на популярную ленту можно увидеть, какие изменения претерпели смертельные игры из оригинального сериала.

Главные атрибуты, кричащие об отсылке к сериалу, на месте: зеленые костюмы с порядковыми номерами, охранники в костюмах с масками и прочее.

Сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом Netflix за всю историю сервиса. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Они должны пройти шесть детских игр, чтобы выиграть деньги. Все проигравшие не выживают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Екатеринбурге блогер устроил настоящую «Игру в кальмара».