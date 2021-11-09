Отоларинголог рассказал об опасном виде насморка

Специалист призвал не заниматься самолечением, особенно если насморк длится более пяти дней. Фото: unsplash

Специалист призвал не заниматься самолечением, особенно если насморк длится более пяти дней. Фото: unsplash

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что в некоторых случаях насморк может сигнализировать об опасном заболевании.

Как передает «Вечерняя Москва», обращаться к врачу нужно, если прозрачные выделения стали белесыми, а после приобрели желтый оттенок и стали более густыми. Это может сопровождаться неприятным запахом, давящими ощущениями и болью. Такие признаки говорят о том, что острый ринит перешел в стадию гайморита.

По словам Зайцева, при таком насморке вырастает риск воспаления околоносовой гайморовы пазухи, которая наиболее уязвима.

Появление боли под глазом, болезненных ощущений при наклоне головы вниз, ощущения перекатывания жидкости на уровне щеки и давящей боли, которая может отдавать в зубах свидетельствует о гнойном гайморите.

Специалист призвал не заниматься самолечением, особенно если насморк длится более пяти дней. Зайцев заявил, что главной ошибкой при самостоятельном лечении насморка является упущенное время, когда пациенты идут к врачу уже с хроническим воспалением.

При самом негативном сценарии развития насморка потребуется хирургическая операция, заключил отоларинголог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач перечислил болезни, дающие в сочетании с коронавирусом опасный эффект.