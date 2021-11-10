В пригородах Петербурга сохраняется спрос на земельные участки

На первичном загородном рынке Санкт-Петербурга сохраняется спрос на покупку земельных участков. За 9 9 месяцев 2021 года было продано 9,11 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов, — это на 26% выше аналогичного периода 2020 года.

В связи с пандемией и ограничением выезда за границу россияне продолжают активно скупать загородные дома. Также на повышенный спрос недвижимости в пригородах повлияли переориентация некоторых отраслей на удаленный режим работы и рост цен на жилье на первичном и вторичном рынках Санкт-Петербурга. Об этом рассказали специалисты консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group).

«В течение последних полутора лет, начиная со второго квартала 2020 года, уровень сделок на загородном рынке составляет ежеквартально не менее 3 тыс. лотов — рекордные цифры за всю историю наблюдений», — отметила руководитель консалтингового центра компании Ольга Трошева.

По мнению Трошевой, годовой объем сделок может достигнуть уровня 11-12 тысяч, что может стать абсолютным максимумом для рынка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жилье в 47-ом регионе стали так часто приобретать, что риэлторы называют данную ситуацию «новой миграцией». Россияне стали не только часто снимать жилье в Ленобласти, но и покупать его там.