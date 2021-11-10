Глава Минздрава заявил, что нынешняя волна COVID-19 распространяется стремительнее предыдущей

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, новая волна коронавируса распространяется более стремительно, чем предыдущая. Фаза осложнения болезни происходит быстрее, чем во время распространения штамма из Уханя.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что несмотря на более сильное распространение новой волны коронавируса в России ревакцинировалось около 4,5 млн человек. Об этом сообщает ТАСС. В сутки в России прививаются более 700 человек на 100 тысяч населения.

«Нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител. Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идет», — заявил Мурашко.

Также Мурашко отметил, что число заболевших ковидом среди вакцинированных не превышает 0,4%.

Министр здравоохранения заявил, что порядка 258 тыс. пациентов с коронавирусом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по подсчетам специалистов Комздрава, за минувший понедельник в Санкт-Петербурге первым компонентом вакцины привилось более 17 тысяч человек.