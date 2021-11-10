На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Автомобилистам стоит заранее выбирать маршрут, если не хочется простоять около часа у переправы.

На автомобильной дороге «Кола» 11 ноября планируют разводить Ладожский мост. В связи с этим движение по переправе будет перекрыто на 45 минут. Об этом предупреждают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проехать по Ладожскому мосту в четверг нельзя будет в период с 10:00 до 10:45. Его разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус».

Известно, что мост разведут только в том случае, если скорость ветра будет не более 15 метров в секунду. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» извинились перед автомобилистами за доставленные неудобства и просят тщательно продумывать маршрут следования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение в тоннеле дамбе ограничат, из-за ремонта после ДТП с грузовиками. Администрация дамбы просит прощения за доставленные неудобства и напоминает водителям соблюдать скоростной режим и ПДД.