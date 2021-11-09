Движение в тоннеле дамбе ограничат, из-за ремонта после ДТП с грузовиками

На дамбе в Петербурге вновь ограничат проезд по тоннелю из-за последствий ДТП.

В среду, 10 ноября, для водителей будет закрыта левая полоса в Финском транспортном отсеке тоннеля. Движение ограничат с 9:00 до 22:00. Как сообщила дирекция Комплекса защитных сооружений города, там будут восстанавливать каркас крепления и менять облицовочные панели после ДТП.

Администрация дамбы просит прощения за доставленные неудобства и напоминает водителям соблюдать скоростной режим и ПДД.

Напоминаем, что инцидент произошел 3 ноября. Водители, несмотря на предупреждающие знаки, проехали на слишком высоких большегрузах в тоннель и повредили камеры и светофоры. В тот же день один из водителей был задержан.

В ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России» сообщили, что сумма ущерба составила 24 миллиона рублей, а в полиции назвали другую цифру – 250 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после повреждения оборудования дамбы.