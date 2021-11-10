В Петербурге откроется новый миграционный центр площадью 2 230 «квадратов»

Открытие состоится 12 ноября в 11:00 на улице Кубинская, дом №77, лит. А.
Новый миграционный центр станет самым большим в Петербурге. Его площадь составит 2 230 квадратных метров. Об этом сообщает
Чтобы легко добраться до миграционного центра, были запущены автобусные шаттлы от станций метро «Ленинский проспект» и «Московская».
Кроме того, на территории центра находится медорганизация. Здесь будет проходить медицинское освидетельствование иностранных граждан, а также вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса.
Помимо этого, учреждение включает в себя центр тестирования на знание русского языка, паспортно-визовый сервис, отдел по вопросам трудовой миграции, а также организации, где помогут оформить документы для трудоустройства.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта.