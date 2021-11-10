В Петербурге откроется новый миграционный центр площадью 2 230 «квадратов»

В Петербурге откроется новый миграционный центр площадью 2 230 &#171;квадратов&#187;
В Петербурге открывают новый миграционный центр. Фото: pixabay.com

Открытие состоится 12 ноября в 11:00 на улице Кубинская, дом №77, лит. А.

Новый миграционный центр станет самым большим в Петербурге. Его площадь составит 2 230 квадратных метров. Об этом сообщает Медиацентр правительства города.

Территория центра обнесена забором, также, вокруг здания находятся производственные предприятия. При таком месторасположении не будут страдать жители жилого микрорайона.
Чтобы легко добраться до миграционного центра, были запущены автобусные шаттлы от станций метро «Ленинский проспект» и «Московская».

Кроме того, на территории центра находится медорганизация. Здесь будет проходить медицинское освидетельствование иностранных граждан, а также вакцинация трудовых мигрантов от коронавируса.

Помимо этого, учреждение включает в себя центр тестирования на знание русского языка, паспортно-визовый сервис, отдел по вопросам трудовой миграции, а также организации, где помогут оформить документы для трудоустройства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали находившегося в розыске мигранта.

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