Актриса Елена Сафонова попала в ДТП в Москве

Елена Сафонова попала в аварию. Фото: кадр из фильма

Елена Сафонова попала в аварию. Фото: кадр из фильма

Советская и российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве.

Авария произошла на проспекте Мира. Об этом в среду, 10 ноября, сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

65-летняя Заслуженная артистка Российской Федерации известна зрителю по фильмам «Зимняя вишня», «Утоли мои печали», «Журов» и многие другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 86-ом году жизни скончался американский актер Дин Стоквелл. Зрителю артист знаком по фильмам «Дюна» и «Квантовый скачок». Американец умер во сне, лежа у себя дома.