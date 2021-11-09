Скончался актер Дин Стоквелл, сыгравший в «Дюне» и «Квантовом скачке»

Скончался актер Дин Стоквелл, сыгравший в &#171;Дюне&#187; и &#171;Квантовом скачке&#187;
Актер Дин Стоквелл скончался. Фото: кадр из фильма "Квантовый скачок"

На 86-ом году жизни скончался американский актер Дин Стоквелл. Зрителю артист знаком по фильмам «Дюна» и «Квантовый скачок».

Об рассказывает во вторник, 9 ноября, журнал Variety, ссылаясь на источники, близкие к актеру. По информации издания, американец умер во сне, лежа у себя дома.

Актер стал известен благодаря роли Эла Калавичи в сериале «Квантовый скачок» , а также участию в картинах Дэвида Линча «Синий бархат» и «Дюна».

Кроме того Дин Стоквелл номинировался на «Оскар» за роль в фильме «Замужем за мафией».

Он был признан лучшим актером на Каннском кинофестивале в 1959 и 1962 годах. При этом, в феврале 1992 года он получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. У него был выявлен коронавирус.

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