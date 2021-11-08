Бывший министр энергетики России Сергей Шматко после заражения COVID

Умер бывший министр энергетики России Сергей Шматко. У него был выявлен коронавирус.

Экс-министра энергетики не стало 7 ноября в возрасте 55 лет. Соболезнования выразил действующий глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК и внес большой вклад в развитие энергетики.

«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования», — сказал Шульгинов, его слова приводятся в телеграмме, опубликованной на сайте Минэнерго.

Как сообщил РБК со ссылкой на «Артпол холдинг», причиной смерти Шматко стал коронавирус.

Сергей Шматко возглавлял Минэнерго РФ в течение четырех лет: с 2008 по 2012 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России минувшие сутки болезнь подтвердилась у 39 400 человек. К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 190 случаев, за все время пандемии скончались 248 004 пациента с коронавирусом.